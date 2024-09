Foggia ancora sconfitto il Giugliano espugna lo ' Zac' e parte la contestazione | salta Brambilla?

Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Quello che si temeva si è purtroppo verificato. Ilesceuna volta, per la terza volta in sei gare di campionato, per la seconda volta di fila allo 'Zaccheria', chenon ha assaporato il gusto di una vittoria. La ferocedadelle due curve la dice