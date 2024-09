Firenze | anziano aggredito si sveglia dal coma E stringe la mano alla moglie

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di mercoledì 25 settembre 2024) E' rimasto inquasi un mese, Ezio Clemente, il 91ennenell'androne di casa, in via Maso Finiguerra il 29 agosto, subito dopo la partita vinta dFiorentina, ai rigori, in Ungheria L'articolosidal. Elaproviene daPost.