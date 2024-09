Festival Giovani Adulti scontro tra Borgonovo e Morani | “Manca il corso di ricamo” “Lei offende e basta”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il direttore delcontro la deputata Pd a L'Aria che Tira: "La danza è sessista? Sono sessisti i diritti? Non sa di cosa parla, giudica e". Leggendo il programma il programma della manifestazione, in effetti, le donne non mancano.