Fedez-Tony Effe il dissing un' operazione di marketing? E arriva il tapiro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La scorsa settimana non si è parlato d'altro. I nomi disono finiti sulla bocca di tutti. I due rapper si sono sfidati a colpi di rime e hanno tirato fuori argomenti più che scivolosi. E se iltra l'ex marito di Chiara Ferragni e l'ex king della Dark Polo Gang fosse stato solo un'di? Questa sera, a "Striscia la notizia', il programma che va in onda su Canale 5, Valerio Staffelli consegnerà all'artista di Rozzano und'oro personalizzato, con dei riccioli che ricordano la capigliatura del trapper romano. Ma non solo. Stando a quanto si apprende, l'inviato del Tg satirico ha anche posto qualche interrogativo per provare a strappare qualche informazione sullo scopo di questi scambi velenosi.