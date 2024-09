FC 25 SBC GS Eroi base in prestito a scelta 1di3

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ecco una guida completa dedicata alla SBC “GSin” disponibile in Ultimate Team su EA FC 25 da oggi 25 settembre. Riceverete un Heroinper 10 partite GSinSfide: 1 Ripetibile: NO Scadenza: 2 ottobre 1 – Rosa con Valutazione 82 Valutazione squadra: 82 Premio: 1x 1 di 3inNon scambiab. Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 20 settembre