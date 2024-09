FC 25 online la prima Patch ecco cosa cambia

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di mercoledì 25 settembre 2024) EA SPORTS ha pubblicato laper EA FC 25, ma non ci sonomenti al gameplay. L’aggiornamento si concentra principalmente su correzioni di bug e miglioramenti alla stabilità. In Ultimate Team, è stato risolto un problema per cui i giocatori potevano rimanere bloccati nella schermata Obiettivi dopo aver navigato velocemente dal negozio, oltre a sistemare un bug che causava instabilità dopo una serie di rigori. Anche nella sezione Generale, Audio e Visivo sono stati risolti diversi problemi di stabilità relativi agli highlights di partita e ai tornei. Per rimanere aggiornati su tutte le novità future, segui @?EASFCDIRECT su X e consulta l’EA SPORTS FC Tracker.