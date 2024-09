Fano il 14enne Tommaso Bisciari morto per malore improvviso a scuola stroncato da un infarto | da due anni aspettava il trapianto del cuore

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Lo studentepera 14. Il ragazzo si è recato in bagno al cambio dell’ora senza mostrare alcun sintomo, per poi tornare in classe e accasciarsi a terra davanti a compagni e professori. Prontamente, sono sopraggiunti i soccorsi del 118, che tuttavia non