Fa?nHua? Chinese Film Festival

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La Cina contemporanea raccontata dalle luci del grande cinema di oggi, quello poco conosciuto in Europa e in Italia, in una ricognizione di storie, dalle periferie alle grande metropoli, dentro un’industria cinematografica che ha vissuto cambiamenti profondi e repentini, al pari con la società