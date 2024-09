Europa League Dinamo Kiev-Lazio 0-3 | Dia trascina i Biancocelesti

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Laha battuto 3-0 laKyiv nella prima giornata di. La partita è stata giocata ad Amburgo. La squadra di Marco Baroni ha sbrigato la pratica in poco più di 30 minuti. Subito in vantaggio con Dia i capitolini hanno chiuso ogni discorso tra il 33? e il 35? con Dele Bashiru, alla prima rete col nuovo club, e ancora Dia. Nella ripresa le due squadre sono rimaste in 10. Per laKyiv espulsione, arrivata dopo l’intervento del var, di Braharu per un fallo su Zaccagni. Per laespulso Noslin che era entrato da pochi secondi in campo.