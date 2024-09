Esercitazione per rischio vulcanico Luongo | Consigli per affrontare un momento critico nella vita di una comunità a rischio

Leggi tutta la notizia su ilblogdigio

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Domani 26 settembre, alle ore 18, a Monterusciello i responsabili nazionale e regionale della Protezione Civile, Prefetto e Sindaco incontreranno i cittadini per illustrare le modalità per lo svolgimento dell’perin programma per il prossimo mese di ottobre. L’esperienza fallimentare della precedente iniziativa non ha insegnato nulla. Può bastare un incontro perper: “perundi una” Il Blog di Giò.