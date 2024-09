Eseguita condanna a morte in Missouri anche senza prove di colpevolezza

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Si era sempre dichiarato innocente. Lasi è basata sulle parole di due testimoni che, secondo i legali del 55enne, hanno ricevuto ricompense in denaro E' stata, tramite iniezione letale, ladi Marcellus 'Khaliifah' Williams, il 55enne afroamericano che è statoto per un omicidio commesso nel 1998 e per