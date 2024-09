Educazione sessuale e affettiva nelle scuole la manifestazione in piazza contro il Governo

Leggi tutta la notizia su latinatoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Latina scende ina favore di progetti per l’. A promuovere il sit inla risoluzione Anti-gender del deputato della Lega Rossano Sasso, sono Tocca a Noi e Arcigay Latina-Seicomesei. La mobilitazione è in programma per oggi, mercoledì 25