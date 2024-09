Ecco Ghali Zaki e pure il compagno di Ilaria Salis | chi c' è nell' armata vip che vuole dare il voto facile agli stranieri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024), sono arrivati i “pezzi grossi”., il cantante che si atteggia ad agit-prop del movimento pro-palestinesi, quello che accusa l'ambiente musicale di non mobilitarsi abbastanza a favore di Gaza e contro Israele (come se uno dovesse per forza pensarla come lui): lui ha lanciato l'appello sui suoi canali social. E poi Zerocalcare, il fumettaro oradia campagna “anti-carcere”, che ha preferito il video.