Eccellenza riportò a suon di gol il Cesena tra i professionisti | il bomber Ricciardo riparte da Gambettola

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Curiosa notizia di calciomercato, il37enne Giannidalche riporta in Romagna l'attaccante siciliano, giocherà nel campionato di.Come ricorda l'ambiziosa compagine allenata da Marco Bernacci "ha vestito maglie blasonate in carriera come