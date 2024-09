Eav ai pendolari | In arrivo nuovi treni per la Circumvesuviana

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) "In attesa dell'deie degli investimenti infrastrutturali, sono state adottate tutte le misure possibili per assicurare la continuità del servizio, nel rispetto degli standard di sicurezza in questo periodo transitorio". È la posizione che l'Ente Autonomo Volturno ha espresso