Dutuoit Ghielmi Barenboim e le grandi orchestre | torna con quindici appuntamenti il Rossini Open

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024)il festival “”: dal 2 ottobre al 26 novembre 2024eventi musicali dislocati in sette sedi di concerto. Quest’anno l’attività musicale esce di nuovo dal teatro, come nella sua edizione inaugurale del 2021, e si diffonde in sette spazi cittadini, del forese e nel Teatro