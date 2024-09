Domani arriva il Palermo Esordio da titolare per Neres e Gilmour

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Impegno di Coppa Italia per il Napoli, cheal Maradona riceverà ilper i sedicesimi di finale. L’ostacolo rosanero dovrà essere superato per accedere agli ottavi, e gli uomini di Conte dovrebbero dare spazio a chi ha trovato meno minuti in questo inizio di campionato. La formazione dovrebbe essere stravolta, con, Marin L'articoloildaperTeleclubitalia.