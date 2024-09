Dl Sicurezza Piantedosi | Da gennaio 183 blocchi nella logistica Pene fino a 2 anni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2024 "Dal primoad oggi, nel settore dellasi sono registrate complessivamente 240 manifestazioni, la maggior parte delle quali promosse da organizzazioni sindacali di base, in particolare dal sindacato SI Cobas. In occasione di 183 iniziative si sono registrati episodi di 'bloccò delle merci di durata temporale variabile risolti dall'intervento delle forze dell'ordine in tempi compatibili con la continuità produttiva". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo, rispondendo alla Camera durante il question time a un'interrogazione parlamentare a risposta immediata firmata fra gli altri dai deputati Maurizio Lupi e Michela Vittoria Brambilla sulle nuove "misure per il contrasto del fenomeno deidi protesta ai poli logistici della grande distribuzione organizzata" messi in atto dai sindacati di base.