Dl Scuola Fratoianni Avs | Conferma idea repressiva di destra

(Di mercoledì 25 settembre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2024 "Con il provvedimento votato stamani dalla Camera abbiamo l'ennesimadi un', retrograda, che non dà alcuna risposta ai problemi reali dellapubblica di questo Paese, che hanno a che fare con gli stipendi troppo bassi dei nostri insegnanti, con le strutture inadeguate, con un numero di alunni per classe molto superiore a quello che sarebbe necessario per garantire una formazione adeguata. Questa è l'di Valditara, noi ne abbiamo una completamente opposta. Il voto in condotta è il simbolo di questa gigantesca sciocchezza". Lo afferma Nicolaparlando con i cronisti davanti a Montecitorio.