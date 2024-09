Divorzio artistico tra Galiano e Perissinotto | L' affetto non ha bisogno di contratti

Leggi tutta la notizia su pordenonetoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) «Dopo 5 anni, l’avventura professionale tra me e il fratello Enricosi interrompe». A dare l'annuncio è il musicista Pablo, che con il professore e scrittore ha creato un duo che ha portato tanti spettacoli in giro per tutta Italia. I due hanno trattato temi seri, tra i tanti