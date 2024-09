Disordini al carcere di Regina Coeli Esplosioni e danni VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoled√¨ 25 settembre 2024) AGI - "Da quanto apprendiamo ancora in maniera molto sommaria, in serata sono divampati e sarebbero tutt'ora in corsopresso l'ottava sezione delromano di, dove sono reclusi un centinaio di detenuti circa. Sarebbero peraltro state fatte esplodere alcune bombolette dei fornelli da campeggio comunemente in uso per cucinare e preparare vivande e sarebbe in corso la vandalizzazione degli ambienti". Lo afferma Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria. "Con 1.170 detenuti a fronte di 626 posti disponibili e il 184% di surplus di detenuti,√® uno dei penitenziari pi√Ļ sovraffollati del Paese a cui fa da contraltare una voragine negli organici del Corpo di polizia penitenziaria con 350 agenti in servizio quando ne servirebbero 709. Basti pensare che di sera gli agenti impiegati sono normalmente meno di 20 in totale".