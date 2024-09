Disney annuncia le date di uscita di Dream Productions e Win or Lose

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di mercoledì 25 settembre 2024)ha ufficialmente rivelato ledidi due nuove serie animate Pixar,e Win or, entrambe in arrivo in esclusiva su+. La prima ad essere lanciata sarĂ, con l’prevista per l’11 dicembre 2024. Tutti e quattro gli episodi della serie saranno disponibili contemporaneamente sulla piattaforma. Win