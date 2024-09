Dieci minorenni aggrediscono brutalmente un 27enne baby gang individuata dalla polizia

Leggi tutta la notizia su cataniatoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Hanno accerchiato una coppia mentre passeggiava in via Felice Paradiso, nella zona dell’Area Com di Acireale nei pressi di piazza Santa Chiara, per poi scagliarsi contro il ragazzo di 27 anni, aggredendolo verbalmente e fisicamente con calci e pugni fino a ridurlo ad uno stato di semi-coscienza