Descalzi | Servono capitali privati e competitività

(Di mercoledì 25 settembre 2024) In un intervento su 'Il Sole 24 Ore' l'amministratore delegato spiega che l'Europa "non si deve più illudere" e "non deve più illudere". Come emerge "dall’ampiezza e profondità del Rapporto Draghi, la transizione energetica è vitale e irreversibile, è alla base dello sviluppo futuro del Continente". "L’Europa non si deve più illudere. E non deve