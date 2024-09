Derby Genoa-Samp scontri intorno allo stadio e strade chiuse

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La polizia schierata in assetto anti sommossa sta cercando di mantenere la calma nella zona dello, dove, nonostante manchino ancora diverse ore al, numerosi tifosi hanno iniziato a lanciare fumogeni in strada.La polizia locale è stata costretta a chiudere via Moresco e ponte