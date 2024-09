Del Genio | Napoli turnover obbligato contro il Palermo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Paolo Del, giornalista di Radio Kiss Kiss, è intervenuto durante Radio Goal. Queste le sue parole: “Vista la proprietà che ha alle spalle dico che ildeve tornare in Serie A. Avendo questo obiettivo, sono in ritardo in classifica, è chiaro che la Coppa Italia la affronteranno con impegno, ma non può essere un percorso praticabile. Per cui mi aspetto qualche rotazione sia dalche dal. Turn over? Ci sono diversi nazionali nella rosa dele questi tra due giornate di campionato andranno con le loro rappresentative, per cui dovranno riposare nella circostanza di domani. E’Conte a fare turn over col, poi se si andrà avanti è chiaro se ne farà di meno. Raspadori? Se Conte conferma il 4-2-3-1 giocherebbe alle spalle di Simeone, poi sugli esterni mi aspetto Ngonge e Neres. Raspadori sa dare anche una mano, sa legare il gioco.