Decreto sicurezza la protesta | Il Governo vieta le manifestazioni

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) E' unche farà discutere ancora molto quellopromosso dalMeloni. Carcere e multe salatissime per chi manifesta, impossibilità per i migranti non regolari di avere un telefono e altre norme che hanno spinto associazione e sindacati a scendere in piazza. Oggi pomeriggio