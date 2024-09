De Martino | Con Maria De Filippi ho un filo diretto per me un vantaggio su tutti

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Per Stefano Deiniziò tutto nel 2009 con Amici. Entrò come concorrente, un anno e mezzo dopo era tra i ballerini professionisti del cast, poi ancora come conduttore della striscia pomeridiana. Tutto grazie aDe. Lo showman non solo lo ricorda ogni volta che ne ha