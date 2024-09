Ddl sicurezza alla manifestazione foto Conte-Bonelli-Fratoianni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 25 set. (askanews) – Giuseppe, Angeloe Nicolastretti insieme a favor di telecamera egrafi a piazza Navona davantifontana dei fiumi. Poco più in là, di fronte al Senato, Elly Schlein tra i manifestanti contro il ddl. È l’istantanea di un campo largo diviso nella giornata in cui i leader di M5s, Verdi e Sinistra italiana hanno deciso che domani parteciperanno al voto delle camere sul consiglio di amministrazione Rai mentre la segretaria del PD ha rimandato la decisione a dopo l’assemblea dei parlamentari convocata per questa sera. Schlein è arrivata in piazza poco prima del leader del movimento e, dopo aver dichiarato alle telecamere, si è direttainvece è rimasto più defilato parlando con i cronisti e con alcuni sostenitori non incrociando mai la segretaria Dem.