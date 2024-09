Da torneria a ditta di automazione | I nostri robot in tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) SAN GINESIO (Macerata) Un’impresa 4.0 con un’anima artigianale ad alta tecnologia che trasforma i mood creativi dei grandi fashion brand in accessori in maglieria di altissima qualità. Giuseppe Mochi, ceo della Feel Blue di San Ginesio (Macerata), come è nata l’azienda e di cosa si occupa? "Nata nel 2003 come società di consulenza stilistica, dal 2015 è diventata un’azienda manifatturiera ad alto tasso di creatività, conquistando la fiducia di grandi fashion brand internazionali. Col fondatore Filippo Bracci abbiamo iniziato la progettazione e produzione di accessori moda e abbigliamento in maglieria e tessuto, cappelli, sciarpe, guanti e altro, private label. Lavoriamo per i grandi brand dell’alta moda a livello internazionale". Fatturato e dipendenti? "Il fatturato 2023 è di poco inferiore a 11 milioni. Abbiamo 35 dipendenti diretti e stagionalmente da 15 a 20 interinali.