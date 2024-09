Cybersicurezza | solo un’organizzazione su tre riesce a gestire la sicurezza informatica 24 ore su 24

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Gravi lacune di cybersecurity e la mancanza di assunzione di responsabilità da parte dei vertici aziendali sono alla base di questo problema diffuso, secondo la ricerca di Trend Micro Il recente studio condotto da Trend Micro, leader mondiale nella, intitolato “Underfunded and unaccountable: How a lack of corporate leadership is hurting cybersecurity”, evidenzia