Crollo a Saviano il Napoli giocherà domani contro il Palermo con il lutto al braccio

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di mercoledì 25 settembre 2024) In memoria delle vittime della tragedia di, ilscenderà in campo con ilaldurante la partitail, valida per il secondo turno di Coppia Italia, in programma, giovedì 26 settembre, alle 21, allo Stadio Diego Armando Maradona., ililL'articolo, ililcon ilalTeleclubitalia.