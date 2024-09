CRC Milano | un ponte verso la libertà finanziaria

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) CRIF! Per chi ancora non lo sapesse, questo semplice acronimo è in realtà un autentico incubo in grado di destabilizzare imprese e famiglie. E’ sufficiente infatti essere ‘iscritti’ nelle sue temutissime liste per avere problemi di accesso al credito con banche e finanziarie in genere. CRIF