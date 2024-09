Costalta di Compiano si ribalta con il trattore | un ferito gravissimo

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024)incidente adi, nel Parmense. Intorno alle 11, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, si èto uncon a bordo un agricoltore. L'uomo è rimasto schiacciato dal mezzo ed è ricoverato al Maggiore dove si trova in condizioni gravissime. È nel reparto