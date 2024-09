Cosa sappiamo su Michael Frison il ragazzo scomparso in Sardegna | perché sono state sospese le ricerche

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 25 settembre 2024)da Luogosanto, in provincia di Sassari, dallo scorso 13 luglio. Ledel 25enne britannicoperòdopo una decina di giorni, ma sua madre Cristina Pittalis non si rassegna: "Non è un allontanamento volontario, aveva tanti progetti".