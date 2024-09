Corsi di tango Una prova gratuita da Artemare Club

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nella sede di, a Porto Santo Stefano, riprendono idiall’Accademia di danze Argentine Blue Moon di Grosseto con le prove di ballo. Oggi alle 21con i maestri Tania Grisostomi e Luigi Bisello (che poi terranno le lezioni per principianti, intermedi e avanzati a Grosseto) e con i maestri Tiziana Pagliuca e Sergio Santi (a Orbetello). Nella biblioteca di, inoltre, è possibile trovare e prendere in prestito numerosi libri sul. Per informazioni chiamare i numeri 3394017693 e 3473301956.