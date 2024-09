Coppa Italia il derby della lanterna va alla Sampdoria

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 25 settembre 2024) AGI - Sono serviti i rigori per decidere ile indirizzarlo in favoredi Andrea Sottil, che vince la sfida di Marassi contro il Genoa di Alberto Gilardino e stacca il pass per gli ottavi di, dove se la vedrà con la Roma. Decisivo l'errore Zanoli al settimo rigoreserie poi suggellata dall'ex Barreca, dopo il pareggio arrivato nei 90' per i gol di Pinamonti e Borini. A trovare il vantaggio e' la formazione di Giardino, che dopo 9 minuti sfrutta l'errore in impostazione di Romagnoli con il servizio di Badelj per Pinamonti, rapido nel girarsi e battere Silvestri. Genoa avanti e reazione immediataSamp, che ribalta il campo con Bereszynski e si fa pericolosa con Coda, forte ma centrale la sua conclusione.