Coppa Italia Genoa-Sampdoria 5-6 ai rigori | il derby della Lanterna va ai Blucerchiati

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Laha vinto ildicontro ile si è qualificata per gli ottavi contro la Roma. Match deciso aidopo che i tempi regolamentari erano terminati 1-1 con i gol di Pinamonti per la squadra di Gilardino e Borini per la Samp. Nella serie, si è andati ad oltranza. Per ilerrori di Miretti e Zanoli. Barreca ha trasformato il penalty decisivo del 6-5.