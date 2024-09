Coppa Davis Italia-Argentina il 21 novembre a Malaga

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 25 set. (askanews) – L’International Tennis Federation (ITF) ha comunicato il calendario della Final 8, la fase a eliminazione diretta di, in programma al Palacio de Deportes José María Martín Carpena didal 19al 24. L’, che punta al secondo trionfo consecutivo, giocherà contro l’l’ultimo dei quarti in programma, il 21non prima delle 17. Il programma inizierà martedì 19 con la sfida tra Spagna e Paesi Bassi alle 17. Il giorno dopo si giocherà l’altro quarto della parte bassa, tra la Germania e il Canada campione nel 2022, alle 12. Il 21 si giocherà anche USA-Australia alle 10, la sfida da cui uscirà l’avversaria in semifinale dell’o dell’. La prima semifinale, quella della parte bassa, è in programma il 22alle 17.