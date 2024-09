Cinquanta tifosi della Lazio arrestati ad Amburgo

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024)ad. Sarebbero stati trovati in possesso di spranghe e coltelli. Questo quanto diramato dalle autorità. I supporter biancocelesti si trovavano nella città tedesca, per assistere alla partita di Europa League (in campo neutro oggi 25 mercoledì