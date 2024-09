Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Kashgar, 25 set – (Xinhua) – Negli ultimi anni, la comunita’ residenziale di Donghu a Kashgar ha esplorato attivamente nuovi modelli dideiper gruppi come glie i bambini piccoli. Il centro per i cittadini della comunita’ e’ dotato di spazi che includono l’accademia di cultura tradizionale cinese, lo studio di danza, lo studio musicale, lo studio di pittura e calligrafia e la sala per la consulenza psicologica. Il campo da badminton, da ping-pong e il parco giochi per i bambini nella piazza della comunita’ offrono ai residenti ulteriori opzioni ricreative. La comunita’ organizza inoltre regolarmente una serie di attivita’ culturali e sportive, fornendo sostegno aglie istruzione ai. (Xin) Agenzia Xinhua