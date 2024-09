Cina scomparso da aprile uno dei maggiori economisti del Paese Aveva criticato Xi Jinping in una chat privata

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Zhu Hengpeng, uno dei più importanticinesi, vicedirettore di un think tank governativo e dell’Istituto di economia, ènel nulla mesi dopo l’arresto per aver messo nero su bianco alcuni commenti critici nei confronti di Xi. Il 55enne avrebbe scritto parole denigratorie verso l’economia dele verso il presidente cinese in un gruppo privato dell’app We, simile alla nostra WhatsApp. Hengpeng, secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, sarebbe stato arrestato ine su di lui sarebbe stata aperta un’inchiesta. Nel frattempo, di lui si è persa ogni traccia. La scomparza di Hengpeng Al momento non è noto il contenuto esatto dei commenti che hanno portato prima alla sanzione e poi all’arresto di Zhu Hengpeng. Il giornale cinese Sing Tao Daily ha descritto i messaggi: «Discussione impropria di politiche centrali».