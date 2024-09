Ciclismo è il giorno del Team Relay ai Mondiali | l’Italia sogna con Ganna e Affini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Giro di boa per idi. Siamo arrivati al quartodi gare a Zurigo e quest’oggi verrà assegnato l’ultimo titolo valido per le prove a cronometro, quello delche, dal suo inserimento in via ‘sperimentale’ del 2019, è entrato a far parte stabilmente del piano dal 2021, con la Svizzera che punta alla tripletta dopo i successi del 2022 e del 2023. Una gara che quest’anno, a differenza di quanto visto nella prova valida per gli Europei, sarà nello spirito dell’uguaglianza. Difatti il percorso sarà identico per uomini e donne: 26 chilometri e 850 metri assai vallonati, con una prima rampa in apertura di 700 metri all’8,4% seguito poi dal temuto Witikon, che spezzerà le gambe ai corridori. Tra varie rampette che potrebbero infastidire i cronomen puri, si arriva al traguardo dopo 53,7 chilometri.