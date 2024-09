Chef Balfegò Italia 2024 giuria doc con Monco e le stelle Michelin di Pinchiorri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 25 settembre– Ci sarà anche lo, tre, di Enoteca, Riccardo, lunedì 30 settembre, presso le Officine Farneto (via dei Monti della Farnesina 77), a mettere la firma sulla semifinale “Balfegó”, competizione gastronomica presentata da Ittica Urbano-Sea Food Selector, per decretare il vincitore che, dal Belpaese, volerà a Madrid per partecipare alla gran finale del concorso internazionale “Balfegó".