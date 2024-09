Che cosa provoca la violenza maschile sul cervello delle donne? Le risposte sorprendenti di uno studio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 25 settembre 2024 -ripetuta sulle: chesu fisico e? Ha provato a rispondere a questa domanda unosui topi dell’Università di Padova, condotto in collaborazione con il Consiglio nazionalericerche, la Johns Hopkins University di Baltimora e altre prestigiose istituzioni nazionali ed internazionali nell’ambito del progetto europeo Pink (Marie Sk?odowska-Curie Actions). Chedice loSecondo i ricercatori, ripetuti episodi di, sia fisica che psicologica,no un’alterazione della funzionalità delfemminile: in particolare causano un deterioramento dell’ippocampo, una struttura coinvolta nei processi cognitivi come la memoria e l’apprendimento oltre che nella regolazione dell’umore eemozioni.