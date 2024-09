Cesano Maderno uomo aggredito a colpi di mazza da baseball in testa nel box

Leggi tutta la notizia su monzatoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Una terra, in un lago di sangue, la macchina parcheggiata poco distante in garage e vicino unadapiegata per la violenza dei. Perchè la spranga di metallo avrebbeto la vittima più volte, soprattutto alla.Il giallo della violenta aggressione nel box