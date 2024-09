Cellar Door – Trailer ufficiale

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di mercoledì 25 settembre 2024) In questo thriller ricco di suspense, una coppia che vive in città (Jordana Brewster, Scott Speedman) sta cercando di trasferirsi nella periferia di Portland, in Oregon. Durante la visita alla grandiosa casa di Emmett (Laurence Fishburne), un uomo misterioso con un talento nell’abbinare la proprietà giusta con le persone giuste, la coppia si ritrova improvvisamente