Ceccano Notte verde

Leggi tutta la notizia su frosinonetoday

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Torna l’evento che chiude l’estate e mette al centro ambiente ed agricoltura. Quest’anno, per la prima volta in città, l’attrazione principale sarà lo spettacolo di un funambolo, in una spettacolare camminata sospesa tra i due ponti sul fiume.Sarà presente l’ormai consueto grande tavolo