Calendario Mondiali ciclismo 2024 oggi 25 settembre | orari tv programma streaming italiani in gara

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Quarta giornata deididi Zurigo (Svizzera) che presenterà un solo appuntamento: il Team Relay. L’Italia, campione d’Europa in carica in questa specialità, sarà tra le principali favorite anche nel contesto mondiale. La prova è composta da una frazione con tre uomini e una frazione con tre donne. Ogni terzetto dovrà percorrere 26.5 chilometri: all’interno di questo tracciato ci sarà soprattutto una difficoltà altimetrica, ossia la salita di Witikon (1.4 km al 7.2%) oltre a uno strappo che arriva subito dopo la partenza da 700 metri all’8.4%. Insomma, non sarà un percorso da sottovalutare. L’Italia campione d’Europa in carica si presenta con ambizioni concrete, avendo due terzetti davvero competitivi: tra gli uomini spazio a Filippo Ganna, Edoardo Affini e Mattia Cattaneo, al femminile presenti Elisa Longo Borghini, Soraya Paladin e Gaia Realini.