Calciomercato | Juventus L' Arsenal su Vlahovic per la prossima stagione

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Già in passato i gunners si erano fatti avanti per l'attaccante serbo LONDRA (INGHILTERRA) - L'ultima sessione di mercato si è chiusa neanche un mese fa, ma alcune big guardano già al prossimo anno. Tra queste l'di Mikel Arteta che, secondo gli inglesi di TEAMtalk, avrebbe individuato in Dus